ВСУ ликвидировали экс-тренера сборной России по фристайлу
- 30.06.2025, 21:49
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Никита Васильев был уничтожен при штурме украинского населенного пункта Малиновка.
Бывший старший тренер сборной России по фристайлу, командир десантно-штурмового подразделения Никита Васильев ликвидирован в Украине. Об этом сообщается на сайте Федерации фристайла Санкт-Петербурга.
Заслуженный тренер Чувашский Республики погиб в возрасте 36 лет при штурме населенного пункта Малиновка, говорится в сообщении.
Васильев занимал должность старшего тренера российской сборной на протяжении семи лет, среди тех, кого он готовил, — победители и призеры крупных международных соревнований.
В апреле 2022 года чемпионка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр Анастасия Таталина опубликовала в «Спорт-Экспрессе» открытое письмо на имя министра спорта, в котором обвинила Васильева в «унижении, безответственности, безразличии и обесценивании» ее достижений. Позднее мать Таталиной заявила о домогательствах по отношению к ней со стороны тренера.
В Министерстве спорта РФ пообещали провести проверку, однако ее результаты не были опубликованы. В июне 2022 года с Васильевым не продлили контракт и он покинул пост тренера в российской сборной.