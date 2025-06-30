ВСУ на фронте захватили у россиян уникальный трофей 30.06.2025, 22:41

Такого еще не было.

На Сумском направлении бойцы 225-го отдельного штурмового полка уничтожили российскую группу и впервые за время войны получили необычный трофей, который долгие годы считался почти мифическим оружием — редкий экземпляр спецслужб СССР — стреляющий нож НРС. Командир подразделения Олег Ширяев рассказал, что даже специалисты по ножевому бою прежде видели это оружие лишь на иллюстрациях.

«Мы действительно думали, что нож, который еще и стреляет, — это советская легенда. Но когда взяли его трофеем, убедились: такой экземпляр существует», — отметил Ширяев.

Нож разведчика специальный (НРС) был создан в 1970-х на Тульском оружейном заводе по заказу Министерства обороны и КГБ СССР. Это уникальная разработка, которая сочетает холодное оружие и встроенный стреляющий механизм под специальный патрон СП-3.

НРС оснащен качественным лезвием с пилой для перерезания металлических прутьев толщиной до 1 см. Однако главное в нем — возможность скрытого огневого поражения цели на дистанции до 25 метров. Боевой нож имеет внутри рукояти однозарядное устройство с прицелом, позволяющее в экстренной ситуации сделать тихий выстрел.

После появления в СССР бесшумного пистолета ПСС в 1980-х этот нож послужил базой для создания НРС-2 — более поздней модификации под мощный патрон СП-4.

Это первый случай, когда украинские бойцы получили такой трофей на фронте. Стреляющий нож стал символом того, как Россия продолжает отправлять на войну оружие, созданное еще для советских спецслужб. Факт появления НРС в бою — не только исторический курьез, но и очередное подтверждение: российские войска порой используют арсенал, больше напоминающий музейные экспонаты.

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