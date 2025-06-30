Зеленский: Теперь Германия поддерживает вступление Украины в НАТО 30.06.2025, 22:54

Президент Украины рассказал о новой позиции Берлина, озвученной на саммите Альянса.

Германия изменила свою позицию и теперь поддерживает будущее вступление Украины в НАТО, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Это заявление он сделал перед началом встречи с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулом в Киеве, передает «Укринформ».

«Это очень важный момент, помимо будущего в Европейском Союзе. Я хотел бы сегодня лично поблагодарить вас за сигнал, который очень давно, а может быть, даже никогда, не звучал со стороны Германии», — заявил президент Украины.

Во время саммита в Гааге, на заседании министров иностранных дел НАТО и Украины немецкая сторона заявила, что, по ее мнению, Украина должна быть в Альянсе – и это в интересах безопасности всей Европы, сообщил Зеленский.

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