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В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России

  • 30.06.2025, 23:34
В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России

Конфликт между Баку и Москвой усиливается.

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ликвидировало 639-килограммовую партию луковых колец из России из-за патогенных бактерий, сообщает Media.az со ссылкой на АПБА.

По данным агентства, партию изготовило ООО «Мираторг». На предприятии «Мираторг-Запад», на котором из произвели также обнаружили патогенные бактерии. Что именно за бактерии нашли в продукции, издание не уточняет.

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