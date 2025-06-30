В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России 30.06.2025, 23:34

Конфликт между Баку и Москвой усиливается.

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ликвидировало 639-килограммовую партию луковых колец из России из-за патогенных бактерий, сообщает Media.az со ссылкой на АПБА.

По данным агентства, партию изготовило ООО «Мираторг». На предприятии «Мираторг-Запад», на котором из произвели также обнаружили патогенные бактерии. Что именно за бактерии нашли в продукции, издание не уточняет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com