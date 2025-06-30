В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России
- 30.06.2025, 23:34
Конфликт между Баку и Москвой усиливается.
Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ликвидировало 639-килограммовую партию луковых колец из России из-за патогенных бактерий, сообщает Media.az со ссылкой на АПБА.
По данным агентства, партию изготовило ООО «Мираторг». На предприятии «Мираторг-Запад», на котором из произвели также обнаружили патогенные бактерии. Что именно за бактерии нашли в продукции, издание не уточняет.