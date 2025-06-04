Банки Беларуси массово вводят изменения 4.06.2025, 3:36

Подробности.

У некоторых банков появились новшества по услугам с карточками. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

«Белагропромбанк» объявил, что с 1 сентября этого года прекратит обслуживание карточек системы Белкарт с продленным сроком действия. «Предлагаем заблаговременно обратиться в любое удобное подразделение банка для замены карточки либо заказать карточку в системе дистанционного банковского обслуживания (мобильное приложение, интернет-банкинг. — Прим. ред.)», — уточняет финучреждение.

«Сбер Банк» предупредил клиентов, что вводит изменения по комиссии за SMS-оповещения. «В расчет комиссионного вознаграждения добавлен анализ операций, совершенных по счету без использования карточки», — сообщил банк.

Также «Сбер Банк» продлевает работу карт Visa и Mastercard, срок действия которых заканчивается с 31 июля по 31 декабря нынешнего года. «Ими можно будет продолжать пользоваться еще 2 года без физического перевыпуска и обращения в офис банка, — поясняет финучреждение. — Продление также распространяется и на карточки, которые уже были продлены ранее».

«Белгазпромбанк» с 19 мая увеличил лимит снятия наличной иностранной валюты по своим карточкам в кассах и банкоматах этого же финучреждения. Так, в сутки — до 20 тысяч долларов в эквиваленте, а в месяц — до 100 тысяч.

Также «Белгазпромбанк» с 21 мая снизил процентные ставки по некоторым новым срочным вкладам для физлиц в долларах и евро. К примеру, деньги на безотзывный депозит в американской валюте на 7 месяцев можно разместить под 0,3% годовых, а на 25 месяцев — под 0,5%.

«Паритебанк» с 1 июня ввел новшество по картам «Семейный круг». «Изменяется размер процентов, начисляемых на остаток денежных средств по текущему банковскому счету с 3% до 0,000001% годовых», — сообщило финучреждение.

Также «Паритетбанк» с 16 июня до 3 лет снизит срок действия карт «Дебетовая карта с money-back», «Семейный круг», «Премиальные дебетовые карточки», «Дебетовые карточки», «Зарплатный проект 2.0», «Дебетовые карты для нерезидентов», «Паритетброкер», «Aigenis».

«Банк БелВЭБ» объявил, что в июне начисляет повышенный money-back в 5% за расчеты картами в категории «фестивали, концерты, парки аттракционов». Этой возможностью могут воспользоваться клиенты, у которых подключен пакет услуг линейки «Всё».

«БНБ-Банк» с 31 мая также внес изменения по обслуживанию платежных карточек.

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