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В центре Москвы вооруженные люди похитили оскорбившего чеченцев предпринимателя

  • 4.06.2025, 10:07
  • 6,398
В центре Москвы вооруженные люди похитили оскорбившего чеченцев предпринимателя

Ему никто не помог.

Вечером 3 июня на Ярославском вокзале в центре Москвы вооруженные мужчины в черном схватили человека и затолкали его в багажник «мерседеса» с мигалкой и номерами серии АМР, которые часто используют силовики, сообщила Baza.

По словам очевидцев, похищенный кричал, что его схватила не полиция, и звал на помощь, но ему никто не помог. После этого полицейские попытались задержать машину похитителей, но они ушли от преследования. Позднее «мерседес» был остановлен в районе Киевского шоссе, в трех километрах от МКАДа, однако похищенного человека в ней уже не было, рассказали осведомленные источники Baza. При этом сам «мерседес» с номерами серии АМР до этого часто сопровождал авто Саидахмеда Эльдарбиева, которого ранее в СМИ называли близким к главе Чечни Рамзану Кадырову человеком и даже его помощником.

По данным «Осторожно, новости», похищенным оказался 39-летний Арег Щепихин, ранее носивший фамилию Оганесян. Мужчина живет в Химках и называет себя бизнесменом, героем России и топ-менеджером. Среди прочего он был участников конкурса «Россия — страна возможностей», на котором представил приложение по созданию новых образов для людей, а также учредил партию «Новый русский мир», чтобы научить молодых людей зарабатывать деньги. Перед тем, как его похитили, Щепихин записал несколько видеороликов, на одном из которых «оскорбил чеченский народ, Аллаха и Коран». На видео обратили внимание чеченские блогеры. Они распространили их, потребовав найти и наказать мужчину. По словам матери Щепихина, он стал резко негативно относиться к мусульманам из-за войны в Карабахе, в ходе которой Азербайджан получил полный контроль над регионом.

Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщило, что «в ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о противоправных действиях в отношении человека на Ярославском вокзале». После этого полиция начала проверку произошедшего. По данным телеграм-канала «112», утром задержанный «мерседес» был доставлен к Ярославскому вокзалу, где начались следственные действия. Самого Щепихина в машине нет, где он находится — неизвестно.

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