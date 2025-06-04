Bloomberg: Украина удивила РФ арсеналом дронов и темпами производства 1 4.06.2025, 10:32

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Мир учится на примере Украины.

Быстрые, эффективные и дешевые украинские дроны способны не только уничтожать технику и живую силу противника, но и осуществлять действительно уникальные операции.

Украина превратилась в мирового лидера в беспилотной войне, используя дешевые, но эффективные дроны, чтобы сдерживать российское вторжение и разрушать вражеское оборудование, которое в тысячи раз дороже. FPV-дроны, которые стоят около $400, демонстрируют потрясающую эффективность в поражении бронетехники, складов и командных пунктов, пишет Bloomberg.

По оценкам британского RUSI, до 70% потерь российской техники в 2025 году нанесены именно беспилотниками. Украинские дроны уже совершали рейды вплоть до Сибири, поражая стратегические объекты, включая авиабазы.

Типы дронов, которые меняют современную войну:

FPV-дроны: точные удары в реальном времени с видеоуправлением.

Дроны-камикадзе: планерные системы с долгим временем полета.

Дроны глубокого удара: украинские аналоги «Шахедов» поражают нефтебазы и военные заводы в России.

Морские дроны: отпугивают российские корабли от Черного моря.

Разведывательные дроны: обеспечивают артиллерию точной информацией, работают даже в зданиях или лесах.

Мир учится на примере Украины. Тайвань, Израиль, страны ЕС и США усиливают дроновые программы, признавая новую реальность на поле боя.

Украина произвела 1 млн дронов в 2024 году, планирует - 2,5 млн в 2025-м. Более 500 компаний, от стартапов до гигантов, соревнуются за инновации. Более $2,5 млрд выделено на местное производство.

Искусственный интеллект и оптоволокно

Новейшие технологии позволяют дронам работать автономно, преодолевая глушение и GPS-спуфинг. Изоляция оператора от прямого контроля повышает выживаемость техники.

Россия пытается догнать, запустив массовое производство в Татарстане, создав антидронные коридоры, но новая украинская тактика уже изменила фронт.

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