В плен ВСУ попал еще один белорус 4.06.2025, 14:21

Мужчина жил в российском городе Ярославле и воевал на стороне России.

В рамках наибольшего за последнее время обмена (1000 на 1000) Украина передала России трех пленных белорусов. Еще 8 остаются в украинском плену.

Во время боев возле населенного пункта Петровка Донецкой области в украинский плен попал гражданин Беларуси Сергей Кузьменко, передает «Радыё Свабода». Мужчина жил в российском городе Ярославле и воевал на стороне России.

Государственный украинский проект «Хочу жить», которым занимается координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сообщил, что «Сергей Анатольевич Кузьменко попал в плен в мае».

Кузьменко воевал стрелком во втором батальоне 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии, которую после боев под Мариуполем фактически пришлось полностью обновлять — тогда в первые дни полномасштабного вторжения России украинские силы уничтожили по меньшей мере семь тактических батальонов дивизии.

Детали подписания его контракта с российской армией неизвестны, а в прежних списках пленных белорусов его фамилии не было.

Сейчас, с учетом Кузьменко, в украинском плену находятся восемь граждан Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com