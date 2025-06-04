В плен ВСУ попал еще один белорус
- 4.06.2025, 14:21
Мужчина жил в российском городе Ярославле и воевал на стороне России.
В рамках наибольшего за последнее время обмена (1000 на 1000) Украина передала России трех пленных белорусов. Еще 8 остаются в украинском плену.
Во время боев возле населенного пункта Петровка Донецкой области в украинский плен попал гражданин Беларуси Сергей Кузьменко, передает «Радыё Свабода». Мужчина жил в российском городе Ярославле и воевал на стороне России.
Государственный украинский проект «Хочу жить», которым занимается координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сообщил, что «Сергей Анатольевич Кузьменко попал в плен в мае».
Кузьменко воевал стрелком во втором батальоне 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии, которую после боев под Мариуполем фактически пришлось полностью обновлять — тогда в первые дни полномасштабного вторжения России украинские силы уничтожили по меньшей мере семь тактических батальонов дивизии.
Детали подписания его контракта с российской армией неизвестны, а в прежних списках пленных белорусов его фамилии не было.
Сейчас, с учетом Кузьменко, в украинском плену находятся восемь граждан Беларуси.