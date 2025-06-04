СБУ показала самые яркие кадры удара по российским аэродромам 5 4.06.2025, 17:30

1,828

Отдельные пораженные самолеты будут отстраиваться «долгими годами».

Служба безопасности Украины показала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации РФ по результатам спецоперации «Паутина». Значительная часть из них уничтожена «безвозвратно», а отдельные пораженные самолеты будут отстраиваться «долгими годами».

Видео ударов обнародовала пресс-служба СБУ в среду, 4 июня.

В частности, на кадрах зафиксированы удары FPV-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая», где базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Как отметили в СБУ, среди пораженных воздушных судов — А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.

В спецслужбе сообщили, что во время проведения операции были использованы современные технологии управления беспилотными летательными аппаратами, которые сочетали автономные алгоритмы искусственного интеллекта с ручным управлением операторов.

Отмечается, что в отдельных случаях, когда БпЛА теряли сигнал, они автоматически переходили к выполнению задачи по предварительно определенному маршруту, используя системы искусственного интеллекта. В момент приближения к определенной цели боевая часть запускалась автоматически после фиксации контакта с объектом.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 41 российского самолета, пораженного во время операции Службы безопасности Украины «Паутина», половина не подлежит восстановлению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com