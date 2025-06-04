ИИ столкнулся с «ботаническим парадоксом» 4 4.06.2025, 18:25

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Нейросети понимают цветы иначе, чем люди.

Чат-боты обучаются на текстах и изображениях, но не имеют опыта сенсорного восприятия — они не могут почувствовать запах розы, прикоснуться к лепесткам ромашки или прогуляться по полю цветов. Это существенно ограничивает их понимание и передачу человеческих представлений о цветах и других понятиях, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

В исследовании сравнивали знания о 4 442 словах, связанных с цветами, у людей и у двух моделей от OpenAI (GPT-3.5 и GPT-4) и Google (PaLM и Gemini). Для оценки использовались две шкалы: Glasgow Norms, оценивающая эмоциональную окраску, конкретность и визуализацию слов, и Lancaster Norms, анализирующая связь слов с сенсорными ощущениями (зрение, слух, осязание, запах) и моторными действиями.

Результаты показали, что чат-боты хорошо коррелируют с человеческими понятиями в общих чертах, но сильно отстают, когда речь заходит о чувственном восприятии — например, описании вкуса, запаха или прикосновения. Люди воспринимают цветок как комплексный объект, объединяющий запах, текстуру и эмоции, тогда как искусственный интеллект воспринимает только слова и образы без глубины ощущений.

Авторы отмечают, что с развитием технологий, включая интеграцию с сенсорами и роботами, чат-боты смогут лучше понимать и воспроизводить человеческие переживания.

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