ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС стоимостью $24 млн
- 4.06.2025, 19:38
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Специалисты отдельной бригады артиллерийской разведки Черный лес на одном из ключевых направлений фронта на востоке Украины уничтожили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля огня Зоопарк-1М. Об этом сообщило оперативно-стратегическое группирование войск «Хортица» в Telegram в среду, 4 июня.
«Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады артразведки Черный лес удалось обнаружить и скорректировать удар по РЛС врага в момент развертывания. Радиолокационный комплекс разведки и контроля огня Зоопарк-1М — очень жирная вражеская цель», - говорится в сообщении.
В ОСУВ Хортица отметили, что Зоопарк-1М россияне используют для контрбатарейной борьбы.
«Станция точно вычисляет позиции артиллерии, минометов и даже ПВО во время стрельбы. Из-за этого она очень опасна для украинских защитников на передовой. По информации из открытых источников, ориентировочная стоимость такой РЛС примерно 25 млн долларов», - отметили военные.