Рейтинг канцлера Мерца в Германии значительно вырос 4.06.2025, 20:39

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Опрос.

Лишь 40 процентов немцев удовлетворены первым месяцем работы нового федерального правительства в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ. Это на 6 процентных пунктов меньше, чем было в начале 2022 года в первые недели работы прежней коалиции, состоявшей из социал-демократов, либералов и «зеленых». Это следует из результатов ежемесячного опроса Deutschlandtrend, проводимого институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt. Данные обнародованы в среду, 4 июня, передает DW.

Ожидания респондентов от содержательной работы правительства не сильно изменились по сравнению с периодом сразу после досрочных выборов в бундестаг в феврале нынешнего года. С одной стороны, чуть более половины опрошенных по-прежнему считают, что деятельность кабинета министров во главе с канцлером Фридрихом Мерцем укрепит экономику (55%, +1%), будет лучше представлять интересы Германии в мире (52%, +1%). С другой, немцы скептически относятся к способности новых властей эффективно бороться с нелегальной миграцией (38%, -4%), обеспечить безопасные условия жизни в стране (43%, -4%) и гарантировать социальное обеспечение (37%, -6%).

Глава Минобороны — самый популярный политик в ФРГ

За первые 4 недели работы резко возросла у граждан ФРГ популярность канцлера Мерца (39%, +14%) и незначительно (39%, +4%) - вице-канцлера и сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля (Lars Klingbeil). При этом самым популярным политиком в Германии, как и в прошлом правительстве, остается министр обороны Борис Писториус (61%, +1%).

Что касается парламентской оппозиции, то лидеры фракций Левой партии и «зеленых» сталкиваются с низкой известностью среди граждан, что выражается и в их низкой популярности. Так, работой главы фракции «левых» в бундестаге Хайди Райхиннек (Heidi Reichinnek) довольны лишь 17% опрошенных, а лидера фракции «зеленых» Катарины Дрёге - 12%.

В то же время лидер ультраправой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель не может пожаловаться на низкую известность, ее деятельность одобряет четверть опрошенных (26%). Однако она лидирует среди немецких политиков по негативной оценке своей работы (66%).

Немцы не уверены в способности Мерца наладить отношения с Трампом

Новое правительство Германии сталкивается с серьезными внешнеполитическими вызовами, ответ на часть из них зависит от успеха предстоящего 5 июня визита канцлера Мерца в Вашингтон. Однако у немцев нет чрезмерных ожиданий от встречи в Белом доме. Лишь чуть менее половины (46%) верят, что Мерц сумеет установить хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. И 47% опрошенных считают, что у канцлера недостаточно дипломатических навыков для решения крупных внешнеполитических проблем.

Цель стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5 процентов ВВП, на которой настаивает Трамп, половина немцев (50%) считает разумной, 7% - недостаточно амбициозной и 35% - чрезмерной.

Доверие немцев к США и Израилю сильно упало

Самым надежным партнером Германии немцы считают Францию (83%). Что касается других стран, то 48% участников опроса испытывают доверие к Украине, 18% - к США, 16% - к Израилю и 10% - к России.

Военный ответ Израиля на атаки ХАМАС осенью 2023 года повлиял на настроения в стране. Почти две трети немцев (63%) считают действия Израиля в секторе Газа чрезмерными. Только один из восьми респондентов (13%) одобряет безоговорочную поддержку Германией Израиля в текущем ближневосточном конфликте.

Вину Израиля и исламистской организации ХАМАС в катастрофической ситуации палестинского гражданского населения в секторе Газа видит почти одинаковое число опрошенных – соответственно 69% и 71%.

Соответственно, большинство немцев открыты не только для недавней критики действий Израиля со стороны канцлера Мерца (77%), но и для пересмотра немецкой военной помощи: четверо из десяти (43%) выступают за ограничение экспорта оружия в Израиль, а еще 30 процентов выступают за его полное прекращение.

Опрос проводился со 2 по 3 июня при участии 1292 граждан, наделенных в Германии избирательным правом. 770 участников проинтервьюировали по телефону, еще 522 - при помощи онлайн-анкет.

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