Австралийский стартап выпустил первый в мире биокомпьютер 4.06.2025, 22:16

Устройство предназначено для исследований в области нейронауки, биотехнологий и моделирования заболеваний.

Австралийский стартап Cortical Labs представил первую в мире коммерчески доступную биологическую вычислительную платформу. Как сообщает Spectrum, установка под названием CL1 сочетает живые человеческие нейроны с кремниевым чипом, позволяя клеткам в режиме реального времени обучаться, адаптироваться и обрабатывать информацию через электрические импульсы с миллисекундной задержкой.

Устройство предназначено для исследований в области нейронауки, биотехнологий и моделирования заболеваний. Оно содержит 800 тысяч живых нейронов, выращенных из клеток кожи или крови взрослых доноров. Клетки сохраняют жизнеспособность до шести месяцев благодаря встроенной системе жизнеобеспечения, которая поставляет питательные вещества, регулирует температуру, очищает жидкости и фильтрует отходы.

По словам главного научного директора компании Бретта Кагана, CL1 позволяет вводить сигналы в виде электрических импульсов и отслеживать реакции клеток в ответ, что дает возможность создать замкнутую среду для экспериментов — от тестирования лекарств до исследования обучения мозга.

CL1 является преемником известного прототипа DishBrain, который научили играть в пинг-понг в 2021 году. В тестах его нейроны превзошли некоторые алгоритмы искусственного интеллекта по скорости обучения и эффективности.

В долгосрочной перспективе компания хочет создать биоинженерный интеллект, который потенциально сможет превзойти природный человеческий мозг в определённых задачах, оставаясь при этом энергоэффективным, саморегулируемым и устойчивым.

Сейчас команда Cortical Labs насчитывает 22 человека. Стартап уже привлёк более 11 миллионов долларов инвестиций от фондов из Австралии, Гонконга и США.

Хотя компания не ограничивает сферы использования устройства, покупатели должны иметь соответствующие лабораторные условия и этическое одобрение для работы с человеческими клетками. "Это не то, что можно запускать у себя в гараже», - подчеркнул Каган.

115 первых единиц CL1 поступят в продажу этим летом по цене $35 000 за единицу. Помимо продажи устройств, Cortical Labs предлагает удалённый доступ к своей платформе за $300 в неделю за единицу.

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