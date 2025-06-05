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Появились новые детальные спутниковые снимки уничтоженных СБУ российских самолетов

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  • 5.06.2025, 9:59
Появились новые детальные спутниковые снимки уничтоженных СБУ российских самолетов
Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

До и после уникальной операции.

Новые детальные спутниковые снимки, сделанные Maxar, показывают, что российская стратегическая авиация сильно пострадала после атаки дронов в рамках операции Паутина, которую провела Служба безопасности Украины.

На опубликованных кадрах за 4 июня видно, что удары украинских беспилотников уничтожили по меньшей мере два бомбардировщика Ту-22 и три бомбардировщика Ту-95 на авиабазе Белая.

Также были полностью уничтожены четыре бомбардировщика Ту-95МС и один транспортный самолет Ан-12 на авиабазе Оленья.

Как говорится в отчете Института изучения войны, в котором исследователи ссылаются на OSINT-аналитиков из AviVector, Украина уничтожила семь бомбардировщиков Ту-95МС, четыре бомбардировщика Ту-22М3 и один транспортный самолет Ан-12 и, вероятно, повредила бомбардировщик Ту-95МС на авиабазах Оленья и Белая.

NV публикует и другие спутниковые снимки аэродромов после атаки беспилотников.

5 июня агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что США считают, что во время операции Паутина украинские силы поразили 20 российских военных самолетов.

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