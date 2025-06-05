Появились новые детальные спутниковые снимки уничтоженных СБУ российских самолетов 1 5.06.2025, 9:59

Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

До и после уникальной операции.

Новые детальные спутниковые снимки, сделанные Maxar, показывают, что российская стратегическая авиация сильно пострадала после атаки дронов в рамках операции Паутина, которую провела Служба безопасности Украины.

На опубликованных кадрах за 4 июня видно, что удары украинских беспилотников уничтожили по меньшей мере два бомбардировщика Ту-22 и три бомбардировщика Ту-95 на авиабазе Белая.

Также были полностью уничтожены четыре бомбардировщика Ту-95МС и один транспортный самолет Ан-12 на авиабазе Оленья.

Как говорится в отчете Института изучения войны, в котором исследователи ссылаются на OSINT-аналитиков из AviVector, Украина уничтожила семь бомбардировщиков Ту-95МС, четыре бомбардировщика Ту-22М3 и один транспортный самолет Ан-12 и, вероятно, повредила бомбардировщик Ту-95МС на авиабазах Оленья и Белая.

NV публикует и другие спутниковые снимки аэродромов после атаки беспилотников.

5 июня агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что США считают, что во время операции Паутина украинские силы поразили 20 российских военных самолетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com