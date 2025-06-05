Ультиматум Маска запустил космическую гонку технологий 2 5.06.2025, 11:42

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Схлестнулись Starlink и Apple.

В августе 2022 года, за считанные дни до презентации iPhone 14, Генеральный директор компании Apple Тим Кук получил неожиданный звонок, пишет издание Think Stewartville (перевод — сайт Charter97.org). На линии был миллиардер Илон Маск с ультиматумом: Apple должна заплатить $5 миллиардов за интеграцию технологии Starlink — иначе он станет их прямым конкурентом. У Apple было 72 часа на решение. Ответ был — нет.

Три года спустя последствия отказа видны как на экранах смартфонов, так и в небе. Apple действительно реализовала спутниковую связь, но без участия Маска. Вместо масштабной сети Starlink компания выбрала более осторожный путь — сотрудничество с Globalstar, предоставив ограниченную функцию SOS через спутник.

Тем временем Маск не стал сидеть сложа руки. Вскоре после отказа он объявил об альянсе с T-Mobile, запустив Starlink Direct to Cell — услугу спутникового интернета, доступную на обычных смартфонах без дополнительного оборудования. В отличие от Apple, ограничившейся экстренной связью, с Direct to Cell можно звонить, отправлять сообщения и даже сидеть в TikTok с вершины Эвереста. Парадокс: iPhone теперь поддерживает эту услугу… если подключен к T-Mobile.

Apple, по мнению одних, избежала зависимости от непредсказуемого партнера. По мнению других — упустила шанс на технологический рывок. Тем временем Starlink уже расширяет свое покрытие в Латинской Америке, но новая Apple Watch Ultra 3, по слухам, тоже получит спутниковую связь.

Космическая гонка только начинается.

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