Американский БПЛА преодолел скорость звука более чем в пять раз 1 5.06.2025, 14:11

Aппарат способен нести до 450 кг полезной нагрузки.

Компания Stratolaunch, поддерживаемая Министерством обороны США, успешно провела два испытательных гиперзвуковых полета беспилотного аппарата Talon-A2 — в декабре 2024 года и марте 2025 года. Оба полета достигли скорости выше Маха 5 (более 6 200 км/ч), подтвердив прогресс в разработке многоразовых гиперзвуковых технологий, пишет издание Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Talon-A2 — часть программы MACH-TB (Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Testbed), нацеленной на ускорение испытаний гиперзвукового вооружения с привлечением частного сектора. В обоих полетах беспилотник был сброшен с самолета-носителя Roc над Тихим океаном, а затем совершил автономную посадку на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

«С помощью Talon-A2 мы продемонстрировали возможности автономных систем: разделение с носителем, запуск двигателя, контролируемое ускорение до гиперзвуковых скоростей и программируемую посадку», — заявили в Stratolaunch.

Аппарат Talon-A2 работает на ракете Hadley от компании Ursa Major, использующей жидкий кислород и керосин. Тяга двигателя составляет 5 000 фунтов, чего достаточно для достижения скоростей свыше Маха 5. Сам аппарат способен нести до 450 кг полезной нагрузки и является полностью многоразовым.

Самолет-носитель Roc (Stratolaunch Model 351) — крупнейший в мире по размаху крыла (117 метров). Изначально он создавался для запуска спутников, но после смены владельца в 2019 году компания сместила акцент на гиперзвуковое тестирование.

Позднее в 2025 году Stratolaunch планирует начать испытания следующей версии — Talon-A3, который будет запускаться с борта модифицированного Boeing 747 Cosmic Girl.

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