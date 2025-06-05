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Newsweek: Новое противокорабельное оружие США меняет правила игры

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  • 5.06.2025, 16:05
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Newsweek: Новое противокорабельное оружие США меняет правила игры

Стелс-бомбардировщик B-2 недавно провел успешные испытания.

Американский стелс-бомбардировщик B-2 провел испытания нового оружия Quicksink, способного эффективно уничтожать надводные цели. Об этом сообщила Исследовательская лаборатория ВВС США на фоне наращивания военно-морской мощи Китая, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Испытания прошли на полигоне у базы ВВС «Эглин» (Флорида) в конце апреля. Был использован облегченный вариант бомбы весом 500 фунтов, созданный на базе GBU-38 с дополнительными функциями противокорабельного поражения. Более тяжелую, 2000-фунтовую версию успешно тестировали в Тихом океане в прошлом году.

Quicksink — часть программы по разработке недорогого и быстро применимого авиационного оружия для уничтожения кораблей. ВВС подчеркивают, что это усилит возможности США по проецированию силы и защите свободы навигации в стратегически важных акваториях.

Китай, по данным Пентагона, уже располагает крупнейшим флотом в мире (более 370 кораблей и подлодок). В ответ Вашингтон усиливает военно-морские возможности союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развивает собственные средства поражения морских целей, включая модификации ракет «Томагавк».

Тем не менее остается вопрос: насколько реалистично использование B-2 для нанесения ударов по китайским кораблям с учетом их ПВО. Бывший подводник ВМС США Том Шугарт выразил сомнение, что стелс-бомбардировщик сможет подойти к цели без риска быть обнаруженным.

Несмотря на это, глава штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин назвал Quicksink «оружием, меняющим правила игры», способным «в корне изменить борьбу с угрозами с моря». Официально на вооружение система пока не принята.

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