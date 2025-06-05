Искусственный интеллект как новая бизнес-норма 5.06.2025, 16:30

Как компании адаптируются к эпохе ИИ.

ИИ больше не эксперимент — он стал основой стратегического развития для компаний, стремящихся сохранить конкурентоспособность в условиях быстро меняющегося цифрового мира, пишет издание Silicon (перевод — сайт Charter97.org).

Лидеры, такие как Avantra и Exclaimer, уже интегрировали ИИ в ключевые бизнес-функции. Это не просто автоматизация — это переосмысление самой структуры работы. В Exclaimer ИИ помогает упростить внутренние задачи, освободив время для более значимых инициатив. В GaiaLens ИИ анализирует ESG-отчеты и за секунды выдает точные данные клиентам, улучшая качество принимаемых решений.

Компании, добившиеся успеха с ИИ, начинают с малого. Они не гонятся за масштабными трансформациями, а фокусируются на конкретных задачах с измеримым результатом. Такой подход делает ИИ доступным даже для малого и среднего бизнеса.

Внедрение ИИ требует не только технологий, но и изменений в культуре. Команды должны обладать цифровыми навыками и эффективно взаимодействовать. В Sama каждое подразделение оценивает, можно ли задачу решить с помощью ИИ. Обучение персонала и внутренняя «ИИ-грамотность» становятся необходимыми условиями.

Но с ИИ связаны и риски: предвзятость данных, ошибки в выводах, чрезмерная автоматизация. Поэтому успешные компании обеспечивают надежный контроль, прозрачность алгоритмов и участие человека в критически важных решениях.

Будущее за теми, кто воспринимает ИИ не как модный тренд, а как инструмент для развития. Вопрос уже не в том, придет ли ИИ в ваш бизнес, а в том — готовы ли вы с ним работать осознанно и эффективно.

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