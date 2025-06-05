закрыть
5 июня 2025, четверг, 17:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия начала прятать самолеты на аэродромах, где нет дорог

6
  • 5.06.2025, 17:16
  • 1,070
Россия начала прятать самолеты на аэродромах, где нет дорог

Защита против фур.

На территории российской авиабазы и по совместительству гражданского аэропорта «Анадырь» («Угольный»), что на Чукотке, спутники зафиксировали Ту-160. Россияне его переправили туда после успешной спецоперации СБУ «Паутина», пишет Defence Express. Авиабаза расположена в 6,6 тысячи км от Украины и в 500 км от США.

Наиболее вероятной причиной переправки на «Анадырь» самолета в издании называют попытку спрятать Ту-160 от Сил обороны Украины. Ведь если 6,6 тысячи км - это не помеха для дронов, подъезжающих на фурах, то отсутствие какой-либо трассы - да.

В той местности есть только временные маршруты для экстремальных экспедиций на вездеходах. Вся логистика там базируется на авиасообщении и ограниченном морском судоходстве во время открытой навигации.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров
Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько