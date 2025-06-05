Россия начала прятать самолеты на аэродромах, где нет дорог

Россия начала прятать самолеты на аэродромах, где нет дорог6
- 5.06.2025, 17:16
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Защита против фур.
На территории российской авиабазы и по совместительству гражданского аэропорта «Анадырь» («Угольный»), что на Чукотке, спутники зафиксировали Ту-160. Россияне его переправили туда после успешной спецоперации СБУ «Паутина», пишет Defence Express. Авиабаза расположена в 6,6 тысячи км от Украины и в 500 км от США.
Наиболее вероятной причиной переправки на «Анадырь» самолета в издании называют попытку спрятать Ту-160 от Сил обороны Украины. Ведь если 6,6 тысячи км - это не помеха для дронов, подъезжающих на фурах, то отсутствие какой-либо трассы - да.
В той местности есть только временные маршруты для экстремальных экспедиций на вездеходах. Вся логистика там базируется на авиасообщении и ограниченном морском судоходстве во время открытой навигации.