Трамп выдвинул генерала Гринкевича на пост главкома объединенных сил НАТО 5.06.2025, 18:48

Алексус Гринкевич – потомок белорусских эмигрантов в США.

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерала Алексуса Гринкевича на должность нового главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе, сообщает пресс-служба Пентагона. Об этом объявил Министр обороны США Пит Хегсет.

«Генерал-лейтенант ВВС Алексус Г. Гринкевич [выдвинут] для назначения в звании генерала на должность главнокомандующим союзными войсками в Европе», — говорится в сообщении. Речь идет о НАТО.

Альянс также согласился с кандидатурой Гринкевича. Его также назначат на пост командующего силами США в Европе. В настоящее время он занимает должность директора оперативного управления объединенного штаба Пентагона.

Кандидатуру Гринкевича теперь должен одобрить Cенат.

Отметим, что прадед генерала Илья Гринкевич родился в 1873 году в Минске в семье Степана (Стефана) и Агаты Гринкевичей. В 1899 году он ступил на американскую землю, где стал Elias Grinkevitch. Позже фамилия в англоязычных документах стала писаться как Grynkewich.

7 октября 1906 года Элиас Гринкевич женился на 22-летней Анастасии Снигиревич (Anastasia Snigerevitch, 1884-1945) — уроженке Вильнюса, дочери Адама Снигиревича, которая попала в Нью-Йорк в 1901 году. У них было четверо детей. Один из них, Николас Гринкевич (Nicholas Grynkewich, 1915-1969), стал дедом генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Кстати, отец военного Грегори Гринкевич (Gregory Wayne Grynkewich, 1949-2012) был известным ученым: он запатентовал 14 изобретений в сфере совершенствования производительности и производства полупроводников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com