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Трамп предложил Маску критиковать его, а не «большой и прекрасный» проект

  • 5.06.2025, 19:45
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Трамп предложил Маску критиковать его, а не «большой и прекрасный» проект

Отношения между президентом США и бизнесменом обостряются.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ушедшему с государственной службы предпринимателю Илону Маск следовало критиковать его лично, а не его «большой и прекрасный законопроект». Такое мнение глава государства высказал на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

«Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет <...> Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен», — заявил республиканец.

Экономический законопроект Трампа, реализующий его предвыборные обещания, официально называется One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»). Этот документ продлевает налоговые послабления, введенные республиканцем в 2017 году, отменяет налоги на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличивает потолок госдолга до $4 трлн, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам и др. Одновременно он сокращает расходы на программы социальной защиты, такие как Medicaid (программа медицинского страхования для малообеспеченных и нетрудоспособных граждан).

В мае проект приняла палата представителей американского конгресса, сейчас его рассматривает сенат.

По мнению Маска, инициатива увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» до $2,5 трлн и «обременит граждан Америки непосильным долгом». «Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно», — написал бизнесмен днем ранее в социальной сети X. Он назвал документ возмутительной и «отвратительной мерзостью».

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