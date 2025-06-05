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Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда, который эмигрировал из Германии в США

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  • 5.06.2025, 21:15
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Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда, который эмигрировал из Германии в США

В золотой оправе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подарил президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда в золотой оправе — тот иммигрировал из Германии в 1869 году. Об этом в четверг, 5 июня, сообщила газета The Washington Post.

Как пишет DW, документ, написанный шрифтом Зюттерлина, удостоверяет рождение Фридриха Трампа в немецкой деревне Кальштадт в 1869 году.

Издание добавляет, что дед Трампа эмигрировал в США в 16 лет, где сменил имя на Фредерик Трамп и сделал состояние на отеле в регионе Клондайк, жителями которого были золотоискатели. Сам Трамп обычно не подчеркивает свое немецкое происхождение, упоминая лишь о шотландских корнях матери, пишет DW.

Кроме этого, канцлер, который имеет то же имя, что и дед Трампа, накануне своего визита пригласил президента США посетить Кальштадт.

Во время разговора Мерц также напомнил, что завтра [6 июня] годовщина высадки в Нормандии, «когда американцы закончили войну в Европе». Трамп после этого сказал, «для них это был не очень приятный день» и засмеялся. А Мерц дальше серьезно говорит, что «это было освобождение моей страны от нацистской диктатуры».

Ранее сообщалось, что 5 июня Мерц проведет свои первые личные переговоры с Трампом в Овальном кабинете.

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