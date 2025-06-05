Россияне выстроились в огромную очередь, чтобы посмотреть на мумию Ленина 14 5.06.2025, 22:28

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Видеофакт.

Скоро мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт на реставрацию, пишет РБК.

Планируется, что мавзолей будет на реставрации до июня 2027 года. Чтобы успеть посмотреть на мумию Ленина, москвичи выстроились в большую очередь на Красной площади.

Во время ремонта в музее планируют сделать помещение пригодным для современного использования, обновить противопожарную систему и провести реставрацию.

Мавзолей Владимира Ленина расположен у Кремлевской стены на Красной площади Москвы. Внутри траурного зала расположен саркофаг с забальзамированным телом.

В феврале 2025 года мавзолей Ленина на Красной площади закрывался на два месяца для профилактических работ. В апреле он был закрыт для посетителей в связи с подготовкой и проведением майских праздничных мероприятий.

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