Россияне выстроились в огромную очередь, чтобы посмотреть на мумию Ленина

Россияне выстроились в огромную очередь, чтобы посмотреть на мумию Ленина14
- 5.06.2025, 22:28
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Видеофакт.
Скоро мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт на реставрацию, пишет РБК.
Планируется, что мавзолей будет на реставрации до июня 2027 года. Чтобы успеть посмотреть на мумию Ленина, москвичи выстроились в большую очередь на Красной площади.
Во время ремонта в музее планируют сделать помещение пригодным для современного использования, обновить противопожарную систему и провести реставрацию.
Мавзолей Владимира Ленина расположен у Кремлевской стены на Красной площади Москвы. Внутри траурного зала расположен саркофаг с забальзамированным телом.
В феврале 2025 года мавзолей Ленина на Красной площади закрывался на два месяца для профилактических работ. В апреле он был закрыт для посетителей в связи с подготовкой и проведением майских праздничных мероприятий.