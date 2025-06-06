«Канцлер справился»: немецкие СМИ о встрече Мерца и Трампа 6.06.2025, 22:01

Канцлер ФРГ расположил к себе президента США, несмотря на все опасения.

Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) в Вашингтон в четверг, 5 июня, ожидаемо стал одной из самых обсуждаемых тем в немецких СМИ. От 40-минутной публичной части переговоров в Белом доме с Дональдом Трампом ожидать можно было чего угодно, но в итоге, сходятся во мнении авторы, Мерц проявил себя достойно, отмечает «Немецкая волна».

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- Стоит признать: учитывая, что хозяин Белого дома Дональд Трамп говорил очень много, у Фридриха Мерца практически не было шансов опозориться во время совместного выступления, - пишет редактор таблоида Bild Флориан Каин (Florian Kain). Он поясняет: «Ожидания от его (Фридриха Мерца. - Ред.) встречи с самовлюбленным Трампом в Германии были настолько велики, что, в первую очередь, важнейшей задачей Мерца было пройти через «логово льва» без позора и скандала. Некоторые лидеры государств были там выставлены Трампом на посмешище или загнаны в угол».

Однако, считает Каин, канцлер ФРГ добился большего - он призвал США не оставлять Европу один на один с Россией, вторгшейся в Украину: «Таким образом, ужесточение совместных санкций против режима Путина, как минимум, остается возможным, даже если Трамп не был особо заинтересован в этом вопросе».

- Мерц оставался уверенным в себе каждую секунду и точно знал, что говорит. Он вел себя как государственный деятель, которого Трамп должен принимать всерьез, - пишет автор Bild. - Удачным ходом оказался и привезенный им подарок - свидетельство о рождении его (Дональда Трампа. - Ред.) деда, эмигрировавшего из Германии в США. Во всяком случае, Трамп сразу же ответил на приглашение Мерца посетить Германию, где канцлер хочет показать ему родину его предков.

«Это было совсем не больно, канцлер!», - иронично заключает автор статьи.

Süddeutsche Zeitung: Мерц понравился Трампу, потому что он - не Меркель

Корреспондент леволиберальной Süddeutsche Zeitung (SZ) Даниэль Брёсслер (Daniel Brössler) в своей колонке тоже напоминает: президент США может жестко вести себя с иностранными лидерами. «Дональд Трамп превратил Овальный кабинет в зону повышенного риска для государственных гостей. Американский президент дает понять, кого он не любит», - пишет журналист и вспоминает скандалы, которые произошли в той же комнате между американским лидером и президентами Украины и ЮАР Владимиром Зеленским и Сирилом Рамафосой.

- Но теперь весь мир знает: Трамп ничего не имеет против этого немца, он ему нравится. Возможно, самая важная причина этого: Фридрих Мерц - не Ангела Меркель. Трамп, похоже, видит в Мерце соратника, с помощью которого можно отлично поиздеваться над Меркель. Он не виноват в том, что в стране так много мигрантов и в том, что строится «Северный поток - 2», заверил он своего гостя, - продолжает Брёсслер.

Он отмечает, что канцлер смог вздохнуть с облегчением уже в тот момент, когда американский лидер похвалил его английский язык: «Мерцу было важно установить прочные личные отношения с непредсказуемым президентом США. Похоже, это удалось».

Вместе с тем, отмечает журналист, «дружественный тон не делает Трампа дружелюбным человеком».

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Мерц справился не хуже Макрона

Бертольд Колер (Berthold Kohler), обозреватель консервативной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), озаглавил свой текст оптимистично: «Для Мерца лучше и быть не могло». Но сразу добавил: «Однако остается неясным, сможет ли Мерц убедить Трампа усилить давление на Путина».

Колер упоминает ужасающие сценарии встречи Мерца и Трампа, которые не без оснований считались возможными. Однако все обошлось: Трамп хвалил канцлера, дополняя свои слова неоднократными ударами в сторону Ангелы Меркель.

Обозреватель FAZ обращает внимание на то, что канцлер ФРГ и президент США предпочли не обсуждать существующие между Берлином и Вашингтоном разногласия публично, а сделать это в конфиденциальной обстановке. «Но даже те немногие возможности, которые представились Мерцу на пресс-конференции, доминировавшей американской внутренней политикой, канцлер использовал для попытки убедить Трампа усилить давление на Путина», - пишет он.

«Мерц справился, как минимум, не хуже Макрона», подводит итог автор статьи, ссылаясь на переговоры президентов Франции и США в Овальном кабинете в феврале 2025-го. Он вспоминает сравнение Трампа России и Украины со ссорящимися детьми, и хвалит Фридриха Мерца за выдержку: «Мерц не прокомментировал это высказывание, а использовал каждую секунду, чтобы подчеркнуть то, что объединяет Германию и Америку, поблагодарить и похвалить Трампа. Он сделал это, как минимум, не хуже, чем Макрон».

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