В КНДР произошел серьезный сбой в работе интернета 3 7.06.2025, 9:22

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Не работали новостные ресурсы и сайт МИД.

Утром в субботу, 7 июня, в Северной Корее в работе интернета произошел масштабный перебой. Основные новостные веб-сайты КНДР и сайт Министерства иностранных дел были недоступны.

Об этом сообщил исследователь из Великобритании Джунаде Али, который занимается мониторингом северокорейского интернета, информацию подтвердило агентство Reuters.

Отмечается, что причина может быть скорее внутренней, чем кибератакой.

«Сейчас в Северной Корее происходит серьезный сбой в работе интернета, который влияет на все маршруты, независимо от того, идут они через Китай или Россию», — заявил исследователь.

По его словам, вся интернет-инфраструктура Северной Кореи не отображается в системах, которые могут отслеживать интернет-активность.

«Трудно сказать, намеренно ли это или случайно, но похоже, что это внутренние проблемы, а не атака», — резюмировал Али.

Интернет в Северной Корее является одним из самых ограниченных и контролируемых в мире. Доступ к глобальной сети имеют только избранные лица, тогда как большинство населения пользуется внутренней сетью под названием Кванмьон, которая доступна только через телефонные линии или компьютерные лаборатории и содержит только государственные сайты, образовательные ресурсы и электронную почту, и полностью изолирована от глобального интернета. Глобальный интернет доступен только для высокопоставленных чиновников, исследователей и иностранцев, и подлежит строгому мониторингу.

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