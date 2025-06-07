Наталья Радина: Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов 3 7.06.2025, 9:49

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Но даже сейчас она лжет о причинах своего побега из страны.

В телеграм-канале бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской были опубликованы запоздалые (на пять лет) объяснения в интервью ВВС, почему на следующий день после президентских выборов, 10 августа 2020 года, вместо того, чтобы объявить о победе над Лукашенко и возглавить протесты, она вместе с юристом Максимом Знаком и сотрудницей штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой пошла в ЦИК, откуда ее впоследствии белорусский КГБ вывез в Литву.

Собственно, зачем нужно было идти «сдаваться» в ЦИК из новых откровений Тихановской, так и не стало ясно, но вот что она сообщила о произошедшем в здании Центризбиркома:

«Когда пришла в ЦИК, меня встретили два сотрудника КГБ. Они отвели меня в отдельную комнату и начали разговор. Они начали запугивать, шантажировать моими детьми. Говорили, что знают, где они находятся. Что я буду задержана. Что с ними сделают в детском доме. Что я не увижу, как они растут. Я — мать. Мне детально описали, что ждет моих детей в детском доме. А старшему сыну нужны специальные кохлеарные имплантаты, батарейки, чистка. Это было дополнительным давлением. Я разговаривала с ними три часа. Просила: «люди хотят перемен. Им нужны свободные выборы. Давайте начнем диалог». Но они были уверены, что если заставят меня уехать, люди не выйдут на улицы».

В интервью говорится, что условием того, что Тихановской дадут выехать была запись видео о том, что людям не надо выходить на улицы, чтобы «не пролилась кровь».

«Через три часа я поддалась, потому что моя внутренняя мать выиграла борьбу. Это был ужасно болезненный выбор. Я не могла поверить, что должна покинуть страну. Мне казалось, что люди воспримут это, как предательство. Но я сделала свой выбор.

Мне дали 20 минут собраться. Я взяла только маленький рюкзак с документами. Нас отвезли к границе. Я не могла поверить, что меня уже нет в стране. Я сразу записала видео: «Я выехала из страны. Мне очень жаль». Честно говоря, я была уверена, что люди все остановят. Что они меня поддержат. Я чувствовала себя предательницей. Но я так благодарна белорусам, что они сказали: «Слушай, лучше тебе быть на свободе и продолжать борьбу, чем сидеть в тюрьме». И люди в Беларуси сами организовались. Им не нужен был лидер. Это была настоящая народная революция», — говорит Тихановская.

Слова Тихановской о детях и причинах ее выезда — это циничная ложь, говорит главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, которая еще в июле 2020 года помогла вывезти детей Светланы в Литву.

«Ко дню выборов, 9 августа, дети Светланы Тихановской были в безопасности. Уже в середине июля вместе с матерью Светланы дети выехали в Вильнюс. Напомню, что в начале июня, после ареста Сергея Тихановского, его супруга обратилась ко мне с просьбой вывезти ее вместе с детьми за границу, потому что «политика — это не ее» и ей стали поступать угрозы из-за участия в выборах. Я обратилась тогда в МИД Литвы с просьбой сделать литовские визы для Светланы, ее мамы и детей. Сделать это было непросто, так как в это время была эпидемия коронавируса, и белорусов не впускали в страны ЕС из-за отсутствия в стране карантина. Более того, у литовских дипломатов тогда были вопросы относительно самой Тихановской, потому что в Литве ее никто не знал. Тем не менее, под мои гарантии визы были сделаны, и мать Светланы с детьми приехала в Вильнюс, где я заблаговременно сняла для них за свои средства трехкомнатную квартиру.

Отмечу, что сама Тихановская задолго до дня выборов неоднократно просила меня помочь ей выехать из Беларуси. Каждый раз мне приходилось уговаривать ее оставаться в стране на время проведения избирательной кампании. Люди с политическим опытом понимали, что Лукашенко будет фальсифицировать выборы, и большинство белорусов были настроены противостоять этому. Но чтобы организовать протесты, нужен был хотя бы один номинально оппозиционный кандидат.

Утверждение Тихановской, что она уехала в Вильнюс, потому что ее детей могли отправить в детский дом, это вранье.

Соглашусь с ее утверждением, что она предала людей. В 2020 году в Беларуси произошла народная революция. Никаким лидером Тихановская не являлась тогда и не является сейчас. Меня только поражает, что после того, как белорусские спецслужбы вывезли ее на машине из Беларуси, она уже пять лет смеет называть себя «национальным лидером». Или это просто клинический случай, с которым надо разбираться не нам, а специалистам? С одной стороны, человек считает себя «предательницей», с другой — «лидеркой».

На самом деле, реальными лидерами белорусской революции 2020 года были такие смелые и мужественные люди как Николай Статкевич, Павел Северинец, Евгений Афнагель, Игорь Олиневич, тот же Сергей Тихановский и многие другие отважные белорусы, которые начали протесты, а потом оказались в тюрьмах. Реальным героем является белорусский народ, а не самозванцы, которые «слили» революцию».

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