Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за нарушения границы 7.06.2025, 10:58

Власти Литвы потребовали от белорусской стороны немедленного разъяснения.

6 июня в Министерство иностранных дел Литовской Республики был вызван представитель посольства Беларуси, которому вручена нота протеста. Поводом стал инцидент, произошедший вечером 4 июня, когда с белорусской стороны было зафиксировано нарушение государственной границы Литвы.

Согласно данным Службы охраны государственной границы, трое вооруженных лиц пересекли границу и зашли на территорию Литвы из Беларуси. Нарушение было зафиксировано сотрудниками заставы Вильнюсского пограничного отряда.

«По предварительным данным, в ходе патрулирования они могли зайти на литовскую сторону на расстояние до двух метров и сразу же вернуться в Беларусь», — сообщала погранслужба.

Власти Литвы потребовали от белорусской стороны немедленного разъяснения произошедшего и призвали принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

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