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СБУ показала эффектное видео поражения российского Ту-22М3

  • 7.06.2025, 16:45
  • 3,566
СБУ показала эффектное видео поражения российского Ту-22М3

На видео показан путь дрона от фуры до самолета.

Служба безопасности Украины показала новое видео со спецоперации «Паутина». На нем видно полный путь одного из FPV-дронов от вылета с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме «Белая».

Также на видео в Telegram видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта, с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

Напомним, СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам рашистов: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

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