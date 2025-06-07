СБУ показала эффектное видео поражения российского Ту-22М3
- 7.06.2025, 16:45
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На видео показан путь дрона от фуры до самолета.
Служба безопасности Украины показала новое видео со спецоперации «Паутина». На нем видно полный путь одного из FPV-дронов от вылета с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме «Белая».
Также на видео в Telegram видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта, с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.
Напомним, СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам рашистов: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.