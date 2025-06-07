Россияне ударили по детской железной дороге в Харькове 1 7.06.2025, 20:52

Фото: t.me/synegubov

Погибла женщина.

В Харькове во время ракетного обстрела пострадала детская железная дорога. В результате вражеского удара погибла недавно назначенная руководительница заведения.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на председателя правления «Укрзализныци» Александра Перцовского.

«Очередной коварный удар по Харькову унес жизнь нашей сотрудницы, 4 железнодорожников ранены. Рядом с ними в больнице наши люди, чтобы была максимальная поддержка и помощь», - пояснил глава УЗ.

По его словам, вражеский удар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной - детской железной дорогой Харькова.

«Из соображений безопасности ее не открываем - отменяли открытие, поэтому учеников или посетителей не было на месте и они в безопасности! Страшно представить, что было бы в противном случае». - отметил он.

Однако рассказал, что удар унес жизнь руководительницы заведения. По словам Перцовского, руководительницей детской железной дороги была молодая сотрудница, которую назначили всего 2 недели назад.

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