Трамп рассказал, планирует ли мириться с Маском 7.06.2025, 21:18

Дональд Трамп

Президент США принялся обвинять миллиардера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет желания восстанавливать отношения со своим бывшим советником миллиардером Илоном Маском. Об этом он сказал в телефонном интервью NBC.

Отмечается, что на вопрос, имеет ли Трамп желание восстановить отношения с Маском, он ответил: «Нет». Также глава Белого дома предположил, что его отношения с генеральным директором Tesla и SpaceX завершены.

Кроме того, Трамп говорит, что не планирует разговаривать с Маском в ближайшее время.

«Я слишком занят другими делами. Я не намерен с ним разговаривать», - цитирует президента США издание.

Он также обвинил Маска в «неуважении к должности президента».

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