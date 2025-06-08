Дроны атаковали Новомосковск: на «Азоте» вспыхнул пожар

Дроны атаковали Новомосковск: на «Азоте» вспыхнул пожар1
- 8.06.2025, 8:18
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Горит важный химический комбинат РФ.
В российском Новомосковске (Тульская область) в ночь на воскресенье, 8 июня, заявили об атаке БПЛА. Прозвучали взрывы, после чего вспыхнул пожар на химическом предприятии АО НАК «Азот», передает «Обозреватель».
Об этом также информировали российские СМИ. По словам местных жителей, они слышали от пяти до восьми взрывов и видели работу ПВО.
Позже яркие вспышки увидели также люди из поселка Каменецкий и жители Донского района. Тем временем в Калуге ввели план «Ковер».
Известно, что «Азот» входит в состав холдинга «Еврохим». Основные виды продукции, которую производит завод: аммиак, нитрат аммония, карбамид, метанол, КАС-32, азотно-известняковое удобрение.
Позже атаку на «Азот» подтвердил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, пострадали два человека, а горение было ликвидировано.
«Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспортребнадзора и регионального учреждения «Природа», – заявил чиновник.
СМИ РФ сообщали о том, что 24 мая НАК «Азот» в Новомосковске Тульской области уже был атакован БПЛА. Тогда беспилотники попали по предприятию, в результате чего загорелся трубопровод низкого давления с природным газом в цехе 4.
Также были повреждены две цистерны объемом 750 тонн с азотной кислотой. Из одной из них азотная кислота вытекла на землю. Завод в день атаки полностью приостанавливал свою работу.