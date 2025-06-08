WhatsApp получит одну из популярных функций Telegram 1 8.06.2025, 14:35

Пользователи точно обрадуются.

WhatsApp готовит полезную функцию для тех, кто хочет больше приватности. Совсем скоро в мессенджере появится возможность «тегать» собеседников в чатах и находить людей в поиске, не зная их номера.

Таким инсайдом поделился профильное издание WABetaInfo – они нашли в коде бета-версии WhatsApp упоминание юзернеймов, как в Telegram и других мессенджерах. Сейчас вместо юзернейма приложение показывает реальный номер телефона.

Согласно предварительной информации, юзернеймы должны включать как минимум одну букву, при этом необходимо указывать от 3 до 30 символов. После выбора допустимого никнейма WhatsApp подтвердит его с помощью анимации. С этого момента никнейм будет отображаться в разговорах и групповых чатах.

При этом те, у кого уже сохранен ваш номер, как и раньше, смогут находить и писать вам без изменений. Так что с друзьями и родными связь не потеряется, просто появится больше контроля над тем, кто может о вас видеть.

Функция пока в разработке, но, судя по всему, апдейт для всех выпустят в ближайшее время. Это уже не первый раз, когда WABetaInfo пишет о планах WhatsApp добавить юзернеймы.

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