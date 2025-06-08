NASA обратилось к конкурентам SpaceX из-за угроз Маска 3 8.06.2025, 17:32

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Компанию считали единственным возможным подрядчиком для проекта Трампа «Золотой купол».

Представители Национального аэрокосмического агентства США (NASA) и Пентагона попросили конкурентов компании SpaceX Илона Маска ускорить разработку ракет и космических аппаратов после угрозы миллиардера вывести из эксплуатации корабли Crew Dragon, сообщила в субботу, 7 июня, газета The Washington Post. Так Маск во время публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом ответил на желание главы Белого дома лишить его госконтрактов, позже предприниматель отказался от своих планов.

По словам источников WP, запросы от NASA получили как минимум три компании - Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса, а представители компании Sierra Space уже провели встречу с сотрудниками агентства и заявили о готовности «обеспечить бесперебойную поддержку» Международной космической станции (МКС).

SpaceX - монополист на космическом рынке США

Чиновник в NASA рассказал изданию, что поначалу было «занимательно» наблюдать за перепалкой между Трампом и Маском в социальных сетях. Но как только миллиардер призвал вывести Crew Dragon из эксплуатации, «это стало действительно пугающим». «Когда вы понимаете, что он готов все закрыть просто под влиянием импульса, такое поведение и зависимость от него опасны. (…) Я могу вам сказать, что в NASA глубоко обеспокоены», - поделился он с WP.

Аэрокосмическая компания SpaceX является обладателем многомиллиардных госконтрактов и считается монополистом на космическом рынке США. Она доставляет людей и грузы на МКС, разрабатывает спутники для Пентагона и разведывательных ведомств. Учитывая тот факт, что у SpaceX есть опыт эксплуатации ее собственной глобальной системы спутниковой связи Starlink, компанию считали единственным возможным подрядчиком для проекта Трампа «Золотой купол» (Golden Dome) - противоракетного щита, который должен защищать США от внешних угроз с помощью спутников на орбите.

Эксперты: Угрозы Трампа и Маска будет трудно воплотить в жизнь

Специалисты по госзакупкам отмечают, что в случае воплощения в жизнь взаимных угроз Дональда Трампа и Илона Маска обе стороны столкнутся с серьезными финансовыми штрафами, а SpaceX также рискует потерять все будущие контракты. Кроме того, расторжение госконтрактов с компанией Маска станет угрозой для нацбезопасности США, пишет журнал Newsweek. В частности, NASA придется чаще обращаться к России, чтобы доставлять своих астронавтов на МКС.

Примечательно, что еще до ссоры в соцсетях из-за законопроекта о налоговых послаблениях и тарифной политики мнения Маска и Трампа разошлись в связи с кадровой политикой в NASA. Тогда глава Белого дома отказался назначать близкого к бизнесмену астронавта Джареда Айзекмана главой агентства.

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