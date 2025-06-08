В Испании тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства 8.06.2025, 21:19

Фото: AFP

В течение последнего года правительство Санчеса сталкивалось с рядом обвинений в коррупции.

В испанской столице Мадриде в воскресенье, 8 июня, десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отставки правительства во главе с Педро Санчесом и досрочных парламентских выборов, сообщает The Guardian.

Воскресная акция протеста, организованная оппозиционной консервативной Народной партией под лозунгом «Мафия или демократия», собрала от 45 до 50 тысяч человек. Организаторы оценивают количество участников в 100 тысяч человек.

В течение последнего года правительство Санчеса и его ближайшее окружение сталкивались с рядом обвинений в коррупции.

Фото: AFP

Фото: AP

Давление на Испанскую социалистическую рабочую партию (PSOE) усилилось в последние дни после того, как бывшего члена партии обвинили в попытке развернуть кампанию дискредитации главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями UCO, который расследует дело жены премьер-министра Бегоньи Гомес, его брата Давида Санчеса и бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса.

Сам Санчес обвинил своих политических и медийных оппонентов в проведении «операции по преследованию и запугиванию» против него и его жены, утверждая, что ложные обвинения, выдвинутые против нее, имеют целью вызвать его «личный и политический крах».

Демонстранты вышли на акцию с плакатами с надписями «Санчес – предатель» и «Правительство, уходи в отставку», а лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо вновь призвал к досрочным выборам.

«Испания нуждается в революции порядочности и свободы – и мы возглавим эту революцию на улицах и на избирательных участках», – заявил он перед толпой.

Напомним, жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы помогла получить государственные субсидии нескольким компаниям, с которыми работала.

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