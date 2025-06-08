Билл Гейтс составил топ-5 книг на лето 8.06.2025, 22:16

Миллиардер выбрал 5 биографий, которые помогли ему написать собственную.

Традиционно несколько раз в год Билл Гейтс рассказывает о книгах, которые понравились ему за последнее время. В этот раз сооснователь Microsoft выбрал 5 биографий, которые помогли ему написать собственную. Топ-5 биографий на лето появился в блоге миллиардера.

Первая биография, которую рекомендует Билл Гейтс, — «Личная история» Кэтрин Грэм. Миллиардер познакомился с издателем Washington Post в тот же день, что и со своим другом Уорреном Баффеттом, — 5 июля 1991 года. В своей книге она рассказывает, как возглавляла издательство в то время, когда на руководящих постах было мало женщин, как противостояла Ричарду Никсону, защищая репортажи газеты об Уотергейте, и т. д. По словам Билла Гейтса, эта книга — хорошее напоминание о том, что великие лидеры могут прийти из неожиданных мест.

Вторая книга — «В погоне за надеждой» Ника Кристофа. Билл Гейтс признается, что автор этой книги в какой-то степени изменил его жизнь. В 1997 году Кристоф опубликовал статью о количестве детей, которые умирают в бедных странах от диареи. В итоге миллиардер понял, на чем хочет сосредоточиться в благотворительности. Ник Кристоф делает репортажи из более чем 150 стран и рассказывает о войнах, бедности, здравоохранении и правах человека. В своей книге он рассказывает, как сохраняет оптимизм, несмотря на все, что он видел.

Третья рекомендация— «Образованная» Тары Вестовер. Женщина выросла в доме мормонов-выживальщиков в сельской местности Айдахо. Ее воспитывали родители, которые верили в скорое наступление конца света и поэтому старались сделать так, чтобы семья как можно меньше взаимодействовала с внешним миром, в том числе с врачами. В результате до 17 лет Тара не ходила в школу. В книге она рассказывает о своих взаимоотношениях с родителями, о том, как разрывает отношения с ними и в итоге получает образование. По словам миллиардера, эта книга о том, как человек переходит от детской мысли, что родители знают все, к восприятию их как взрослых с ограничениями.

Четвертая книга — «Рожденный преступлением» или «Бесцветный» Тревора Ноа. Книга рассказывает о детстве автора, которое прошло в Южной Африке в период апартеида. Автор появился на свет «от чернокожей матери и белого отца из Швейцарии». В комедийной манере он пишет о своем непростом детстве, страсти к изучению языков, а также вспоминает веселые истории и то, как он выходил из сложных ситуаций благодаря языкам.

Пятая книга, которую рекомендует Билл Гейтс, — «Капитуляция» Боно. По словам миллиардера, ему повезло, ведь в детстве его родители поддерживали интерес сына к компьютерам. У лидера музыкальной группы U2 все было не так. В своей книге он рассказывает о своем пути к мировой известности, процессе создания некоторых песен группы, а также о трудностях, с которыми он сталкивается в своей благотворительной деятельности и в жизни.

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