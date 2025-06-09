Что не так с ценами на коммуналку в Беларуси 9.06.2025, 8:43

Власти поспешили похвастаться.

Белорусские власти нашли себе новый повод для гордости. И гордятся им довольно громко. По данным портала numbeo, Беларусь вошла в тридцатку стран с самыми низкими коммунальными платежами. Жалко, правда, что по рейтингу зарплат Беларусь ни до каких призовых мест не дотягивает. Да и с остальными рейтингами, в принципе, не сложилось, пишет planbmedia.io.

Методика составления рейтинга вызывает, конечно, некоторые вопросы. В рейтинге рассчитана стоимость основных коммунальных платежей для условной квартиры площадью в 85 квадратных метров. Не сказать, чтобы квартиры площадью 85 квадратных метров имели в Беларуси широкое распространение. Но суть не в этом. Если рейтинг достаточно хорош для белорусских властей, чтобы им гордиться, то и всем остальным он тоже подойдет.

По оценке numbeo, содержание условной квартиры в Беларуси обойдется в 53 доллара в месяц. И это действительно намного ниже, чем у западных соседей. В Латвии коммунальные платежи за такую квартиру составят 300 долларов, в Польше – 293, а в Литве — 232.

И можно было бы действительно гордиться. Если эту коммуналку ни с чем больше не сравнивать. Например, со стоимостью энергоносителей. То, как белорусские власти манипулируют с тарифами ЖКХ мы подробно разбирали в январе этого года. Субсидируя коммунальные платежи населению, правительство продает газ всем остальным с надбавкой больше чем в 60 процентов.

Но еще меньше поводов для гордости получается, если сравнить сколько стоит коммуналка в Беларуси с зарплатами. Потому что даже с учетом рекордного укрепления белорусского рубля средняя зарплата в Беларуси составляет 870 долларов. То есть после уплаты коммуналки на руках у условно-среднего белоруса остается 820 долларов.

При этом средняя зарплата в Латвии была 1700 евро, в Литве – 1920. В Польше средняя зарплата в апреле выросла до больше 9000 злотых, что составляет 2400 долларов по текущему курсу. То есть у условного поляка после уплаты коммуналки на руках останется 2100 долларов.

Еще обиднее получится, если сравнить благосостояние среднего белоруса с благосостоянием поляка, получающего минимальную зарплату. Потому что минимальная зарплата в Польше – 1200 долларов. Так что после оплаты коммуналки у живущего на минималку поляка останется больше денег, чем у получающего среднюю зарплату белоруса.

Показательно, что государственные медиа сравнивают коммуналку в Беларуси со странами соседями. А с соседями по рейтингу — не сравнивают. И понятно почему. Потому что среди этих соседей такие процветающие страны как Зимбабве, Таджикистан и Гана. Например Нигерия, со средней зарплатой в 40 долларов, находится на 16 позицией выше, чем Беларусь. А братская Венесуэла, со средней зарплатой меньше 30 долларов, занимает в рейтинге доступности коммунальных платежей вообще призовое второе место.

Кстати, тот же самый портал numbeo в рейтинге качества жизни поместил Минск на 193 место среди 276 городов. Львов в воюющей Украине находится на 196-м.

В общем, прослеживается любопытная закономерность. Чем ниже в стране доходы, тем меньше приходится платить за коммуналку. Правда, о доступности коммуналки это мало что говорит.

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