Как ИИ меняет рынок труда 3 9.06.2025, 12:54

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Работники, владеющие навыками работы с нейросетями, зарабатывают на 56% больше.

Развитие искусственного интеллекта и робототехники все заметнее влияет на глобальный рынок труда, пишет журнал Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Британская компания Ocado сократила время обработки заказа с 25 до 10 минут за счет автоматизации, что позволило уволить 500 сотрудников в 2024 году. Это — лишь один из примеров, как ИИ повышает эффективность, но ставит под угрозу рабочие места.

С момента запуска ChatGPT в 2022 году компании по всему миру начали внедрять ИИ в рабочие процессы. По словам Карин Кимбро, главного экономиста LinkedIn, работодатели переходят от вопросов стратегии к активному использованию ИИ на практике. Исследования PwC показывают: в отраслях, наиболее подверженных влиянию ИИ, выручка на одного сотрудника растет в три раза быстрее, чем в других сферах. Работники, владеющие навыками работы с ИИ, зарабатывают на 56% больше, чем их коллеги без таких компетенций.

Тем не менее массового исчезновения профессий пока не происходит. Эксперты считают, что ИИ скорее трансформирует рабочие роли, освобождая сотрудников от рутинных задач и позволяя сосредоточиться на творчестве и принятии решений. В таких компаниях, как Schroders и Moderna, ИИ помогает автоматизировать аналитику и поддержку, в то время как в Klarna две трети клиентских запросов уже обрабатываются ИИ-ассистентами.

Однако специалисты предупреждают о риске «экономики двух скоростей», где одни компании активно инвестируют в ИИ, а другие отстают. При этом наиболее уязвимыми оказываются женщины и сотрудники среднего возраста, не обладающие новыми цифровыми навыками. Как отмечает LinkedIn, большинство пострадавших от ИИ работников не теряют работу, а перенаправляют усилия на развитие «человеческих» навыков, с которыми ИИ справиться не может.

ИИ меняет не только технологии, но и саму суть занятости — и темпы изменений будут только расти.

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