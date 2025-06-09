HIMARS разгромил базу ВС РФ в Рыльске 9.06.2025, 16:27

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Фото: Украина 365

Z-канал в трауре.

ВСУ атаковали российских оккупантов в городе Рыльске, что на Курщине. Предварительно, удар был нанесен американской реактивной системой HIMARS.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Российские власти сообщают о 3 раненых и одном погибшем, обвиняя Украину в ударе по «гражданскому объекту» — дому культуры.

«Был ракетный обстрел, в результате чего он (дом культуры — ред.) полностью горит. 3 человека раненых увезли в больницу, 1 погибший, сгоревший. Это предварительная информация», — рассказал очевидец.

То, что объект был гражданским, уже опроверг российский Z-ресурс «Северный канал».

«Рыльск. Четыре ракеты HIMARS (...) В здании действительно размещались наши военные, как и в сотнях других гражданских объектах по всему приграничью... Очередной привет командованию и их подходу к выбору мест дислокации. Сколько уже по Рыльску прилетало? Выводов, как водится, никто не сделал», — написал Z-канал.

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