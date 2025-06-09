The Economist: Apple пора переписать правила игры 4 9.06.2025, 17:25

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Сможет ли Тим Кук уберечь компанию от судьбы Nokia?

Глава Apple Тим Кук столкнулся с серьезными вызовами, которые ставят под угрозу будущее компании, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Год назад презентация стратегии искусственного интеллекта Apple Intelligence вызвала огромный ажиотаж и рост стоимости компании на $200 млрд. Однако многие обещания так и не были выполнены: обновление Siri отложено, а конкуренты, такие как Google, опережают Apple в развитии голосовых ассистентов.

Кроме того, торговая война США с Китаем и новые юридические риски угрожают основным источникам дохода Apple — сервисам, которые приносят компании миллиарды долларов. В частности, возможный запрет на эксклюзивные платежи от Google, которые приносят Apple около $20 млрд в год, а также давление регуляторов на комиссионные App Store, могут серьезно ударить по прибыли.

Эксперты сравнивают ситуацию с Apple с историей General Electric и Nokia — компаниями, которые раньше доминировали на рынке, но затем потеряли лидерство из-за неспособности адаптироваться.

Apple пока не анонсировала революционные новинки на ежегодной конференции разработчиков. Некоторые надеются, что компания сделает ставку на складные телефоны или развитие VR-гарнитуры Vision Pro, чтобы удержаться на плаву.

Кроме того, эксперты советуют Apple пересмотреть политику «приватности» и открытости, чтобы лучше использовать возможности искусственного интеллекта и облачных технологий.

Если Тим Кук не изменит курс и не внедрит инновации, Apple рискует повторить судьбу тех гигантов, которые когда-то потеряли позиции на рынке.

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