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Украинские военные уничтожили склад боеприпасов армии РФ

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  • 9.06.2025, 19:47
Украинские военные уничтожили склад боеприпасов армии РФ

Видео.

Операторы сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины скорректировали авиаудар по складу боеприпасов россиян. Об этом 9 июня в Telegram сообщило командование СБС.

«При проведении аэроразведки на южном направлении бойцы батальона Flying Skull обнаружили скопление живой силы оккупантов, разгружавших боеприпасы на склад, обустроенный рядом с собственным укрытием», – рассказали украинские военные.

К поражению целые военные СБС привлекли авиацию Воздушных сил ВСУ.

«Экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены», – говорится в сообщении.

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