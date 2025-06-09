Украинские военные уничтожили склад боеприпасов армии РФ

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов армии РФ1
- 9.06.2025, 19:47
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Операторы сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины скорректировали авиаудар по складу боеприпасов россиян. Об этом 9 июня в Telegram сообщило командование СБС.
«При проведении аэроразведки на южном направлении бойцы батальона Flying Skull обнаружили скопление живой силы оккупантов, разгружавших боеприпасы на склад, обустроенный рядом с собственным укрытием», – рассказали украинские военные.
К поражению целые военные СБС привлекли авиацию Воздушных сил ВСУ.
«Экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены», – говорится в сообщении.