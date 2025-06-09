Украинские военные уничтожили склад боеприпасов армии РФ 1 9.06.2025, 19:47

Видео.

Операторы сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины скорректировали авиаудар по складу боеприпасов россиян. Об этом 9 июня в Telegram сообщило командование СБС.

«При проведении аэроразведки на южном направлении бойцы батальона Flying Skull обнаружили скопление живой силы оккупантов, разгружавших боеприпасы на склад, обустроенный рядом с собственным укрытием», – рассказали украинские военные.

К поражению целые военные СБС привлекли авиацию Воздушных сил ВСУ.

«Экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены», – говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com