БПЛА массово атаковали Россию
- 1.07.2025, 8:23
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В РФ закрывают аэропорты.
Жители российских Саратова и Энгельса сообщили о звуках взрывов и сиренах, кроме того под атакой БпЛА находились Ростов, Таганрог, Новошахтинск и несколько районов Ростовской области.
Росавиация сообщила, что аэропорт Саратова приостановил работу, сообщает российское издание Astra.
Местные власти утверждают, что есть угроза атаки БпЛА, работают системы оповещения, а экстренные службы приведены в готовность.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утверждает, что беспилотники атаковали Ростов, Таганрог, Новошахтинск и несколько районов Ростовской области. В частности, по его словам, БпЛа были якобы уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
Российский чиновник также утверждает, что в Таганроге в многоквартирном доме разбито несколько окон, повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом.
Также приостановили работу аэропорты Ульяновска и Казани.
В Министерстве обороны страны-агрессора РФ утверждают, что в ночь на 1 июля над РФ и оккупированным Крымом были якобы уничтожены и перехвачены 60 БпЛА.