В Дании женщины будут нести военную службу наравне с мужчинами 1.07.2025, 11:03

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Теперь они будут включены в общий отбор для срочной службы.

С 1 июля в Дании вступает в силу новый закон: женщины, достигшие 18 лет, будут призываться в армию наравне с мужчинами. Это решение принято на фоне растущей напряженности в Европе и продолжающейся войны в Украине, пишет британская газета Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщил полковник Кеннет Стрем, глава датской программы призыва, изменение связано с «текущей ситуацией в сфере безопасности». «Увеличение числа призывников даст нам больше боевой мощи», — подчеркнул он.

До настоящего времени участие женщин в призыве было добровольным. В 2024 году женщины составляли лишь четверть всех добровольцев. Теперь они будут включены в в общий отбор для срочной службы, как и мужчины.

Ожидается, что к 2033 году число проходящих службу вырастет с 4 700 до 6 500 человек в год. При этом у Дании всего 9 000 профессиональных военных при населении около 6 миллионов человек.

Планы по увеличению оборонного бюджета также масштабны: в 2025 году на оборону планируется потратить 3% ВВП.

По мнению исследователей, основным фактором нового подхода стала война в Украине. «Мы видим обострение ситуации в Европе. Дания активно участвует в обеспечении безопасности стран Балтии. Усиление обороны стало общей задачей», — заявила Рикке Хаугегор из Королевского оборонного колледжа.

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