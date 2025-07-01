ВСУ ударили по «Куполу»: появились подробности 1.07.2025, 13:35

1,746

Зафиксировано как минимум два попадания дронов.

Утром во вторник, 1 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода «Купол», расположенного в республике Удмуртия. Расстояние до цели — более 1300 километров.

Об этом сообщили источники NV в спецслужбе.

Отмечается, что предприятие выполняет заказы Минобороны РФ и специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса», а также является разработчиком ударных беспилотников «Гарпия». Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

По словам собеседника, зафиксировано как минимум два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар.

«СБУ с хирургической точностью продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, которые работают на войну против Украины. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры», — отметил источник в СБУ.

Ранее об атаке дронов на завод «Купол» в Ижевске сообщали росСМИ. В частности Telegram-канал Astra писал, что в результате атаки беспилотников на завод пострадали по меньшей мере девять человек. Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Ижевска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com