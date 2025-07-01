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ВСУ ударили по «Куполу»: появились подробности

  • 1.07.2025, 13:35
  • 1,746
ВСУ ударили по «Куполу»: появились подробности

Зафиксировано как минимум два попадания дронов.

Утром во вторник, 1 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода «Купол», расположенного в республике Удмуртия. Расстояние до цели — более 1300 километров.

Об этом сообщили источники NV в спецслужбе.

Отмечается, что предприятие выполняет заказы Минобороны РФ и специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса», а также является разработчиком ударных беспилотников «Гарпия». Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

По словам собеседника, зафиксировано как минимум два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар.

«СБУ с хирургической точностью продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, которые работают на войну против Украины. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепи военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры», — отметил источник в СБУ.

Ранее об атаке дронов на завод «Купол» в Ижевске сообщали росСМИ. В частности Telegram-канал Astra писал, что в результате атаки беспилотников на завод пострадали по меньшей мере девять человек. Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Ижевска.

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