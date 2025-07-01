С 1 июля получить водительские права в Польше стало сложнее 1.07.2025, 13:51

Белорусам на заметку.

С 1 июля 2025 года в Польше вступили в силу изменения в правилах проведения экзамена на водительские права. Они должны мотивировать учащихся серьезнее относиться к подготовке, повысить безопасность на дорогах и сделать требования одинаковыми для всех, исключив субъективные решения экзаменаторов, пишет Most.

Какие изменения ждут будущих водителей

Главное изменение касается наезда на двойную сплошную линию. Такое нарушение считается прямой угрозой безопасности дорожного движения. Раньше экзаменаторы, принимая решение, учитывали обстоятельства, при которых это нарушение совершалось, например объезд неправильно припаркованного автомобиля. Теперь же эта ошибка в любом случае будет вести к немедленному завершению экзамена.

Матей Виславский, представитель Лодзинского центра подготовки водителей (WORD) в интервью RMF24.pl привел еще один случай немедленного завершения экзамена. Если кандидат дважды не включит поворотник при перестроении на соседнюю полосу, это будет считаться двумя отдельными ошибками и приведет к несдаче экзамена.

Полный перечень серьезных ошибок, которые автоматически приведут к прерыванию экзамена, приводится в Постановлении министра инфраструктуры «О проведении экзаменов для лиц, претендующих на получение водительских прав». В нем 18 пунктов. Среди них:

- Создание аварийной ситуации или участие в ДТП.

- Объезд транспортного средства, которое остановилось, чтобы пропустить пешехода.

- Обгон на пешеходном переходе или непосредственно перед ним.

- Неуступание дороги пешеходу, который находится на обозначенном переходе или заходит на него.

- Неуступание дороги пешеходу на перекрестке.

- Непредоставление возможности перейти дорогу человеку с инвалидностью или с явными затруднениями в передвижении.

- Неуступание дороги пешеходу при движении задним ходом, включении в движение или в жилой зоне.

- Игнорирование сигналов светофора, указаний регулировщика.

- Несоблюдение требований дорожных знаков, в том числе «стоп», «въезд запрещен», «поворот налево/направо запрещен», «двойная сплошная», «движение запрещено» и других.

- Неуступание преимущества:

на перекрестке,

железнодорожному транспорту,

велосипедистам,

при смене полосы,

при пересечении полосы,

при вхождении в поток движения,

при движении задним ходом.

- Нарушение запрета на разворот.

- Превышение допустимой скорости более чем на 20 километров в час.

- Обгон без уверенности в его безопасности.

- Нарушение запрета на обгон:

на велопереездах,

перед возвышениями,

на поворотах с предупреждающими знаками,

на перекрестках,

на железнодорожных и трамвайных переездах.

- Игнорирование знака «обгон запрещен».

- Обгон с неправильной стороны.

- Значительное затруднение движения из-за потери контроля над транспортным средством.

- Въезд на железнодорожный или трамвайный переезд без уверенности в безопасности.

По мнению представителя WORD, изменения не приведут к увеличению числа проваленных экзаменов, и поводов для волнения нет: нововведения не являются кардинальными.

— Всем понятно, что такое красный свет, знак «стоп», железнодорожный переезд, двойная сплошная, пешеходный переход. Это очевидные ситуации. Ничего кардинально не изменится, — подчеркнул Мачей Виславский.

Как завершается экзамен при нарушении правил

Если во время экзамена кандидат совершает серьезное нарушение, экзаменатор немедленно сообщает ему о завершении экзамена. После этого экзаменуемый либо сам возвращается на территорию центра подготовки, либо экзаменатор просит остановить машину в безопасном месте и берет управление на себя.

По возвращении в центр экзаменатор объясняет причину провала, вносит соответствующую запись в протокол и передает его копию экзаменуемому.

Пересдавать экзамен можно неограниченное количество раз, но каждая попытка оплачивается отдельно. Стоимость практического экзамена категории B в 2025 году составляет 200-230 злотых в зависимости от города.

Ошибки, допущенные во время предыдущих попыток, не влияют на результат следующей — каждый экзамен начинается с чистого листа.

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