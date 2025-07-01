Украинские дроны «Бобер» уничтожили технику РФ в Крыму
- 1.07.2025, 14:22
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ГУР показало кадры работы БПЛА.
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) провели операцию во временно оккупированном Крыму при помощи дронов UJ-26 «Бобер» . Были поражены российские системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и истребитель Су-30 на аэродроме в Саках. В ГУР опубликовали видео работы беспилотника.
Отмечается, что дрон UJ-26 «Бобер» производится украинским предприятием.
«Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам - в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские «Бобры» «грызут», как барбарис», - говорится в сообщении ГУР.
На видео можно заметить успешное поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» вместе с личным составом россиян, радиолокационной станции (РЛС) «Ниобий-СВ», берегового РЛС «Печора-3», РЛС «Противник-ГЭ» и российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках.