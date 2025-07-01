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Крупный российский сервис перестал доставлять посылки в Беларусь

  • 1.07.2025, 14:31
Крупный российский сервис перестал доставлять посылки в Беларусь

Boxberry отправлял посылки в 115 городов.

Российская служба Boxberry с 11 июня прекратила доставку посылок из России в Беларусь и Казахстан. Об этом сообщает телеграм-канал Infotrans.

Ранее сервис отправлял посылки из России в 115 городов Беларуси, а курьерская доставка была возможна в 12 тыс. населенных пунктов нашей страны.

Однако с 11 июня оформить доставку можно только по России. При этом все посылки, которые будут в пути на момент закрытия, собираются доставить адресатам в установленные сроки. Возвраты также обещают обработать в полном объеме. Пока не сообщается, возобновят ли отправку посылок в Беларусь и Казахстан.

В апреле российский сервис доставки Boxberry купила компания «Яндекс». Планировалось, что процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца этого года.

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