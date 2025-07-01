Польша временно возобновляет контроль на границе с Литвой и Германией 1.07.2025, 14:33

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С 7 июля.

Польша восстанавливает пограничный контроль на границе с Германией и Литвой. Соответствующее решение принял премьер-министр Дональд Туск.

Польский премьер заявил, что контроль возобновляется временно. Решение было принято сегодня, а вступит в силу в понедельник, 7 июля. За исполнение этой меры будет отвечать глава Министерства внутренних дел.

- Я предупреждал немецкую сторону еще в марте, говорил об этом несколько раз с новым канцлером, — передает onet.pl слова Туска.

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