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Армения обрывает связи с Кремлем

  • 1.07.2025, 16:31
  • 2,458
Армения обрывает связи с Кремлем

Напряжение между Москвой и Ереваном нарастает.

Напряжение между Москвой и Ереваном нарастает. Власти Армении всерьез задумались о том, чтобы отключить в стране пропагандистские ресурсы Кремля.

С такой идеей публично выступил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.

Чиновник выступил за прекращение трансляции российских государственных телеканалов в республике. Он акцентировал, что эфиры российских передач уже наносят вред двусторонним отношениям. Симонян резко охарактеризовал российских ведущих как «дегенератов» и «манкуртов».

По его словам, при отсутствии уважения к внутреннему суверенитету Армении имеет смысл ограничить доступ таких каналов в дома граждан.

«Если их государственные телеканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, может, и мы должны закрыть их доступ в квартиры наших граждан», — заявил Симонян.

Конфликт между Москвой и Ереваном обострился на фоне дела Самвела Карапетяна — российского бизнесмена армянского происхождения.

Недавно он был арестован по обвинению в призывах к насильственному захвату власти.

Этот арест вызвал серьезный политический резонанс. Сразу после ареста последовала национализация энергетической компании, находящейся под контролем Карапетяна.

Москва очень болезненно отреагировала на арест своего человека в Армении. Фактически Ереван начал процесс разрыва зависимых отношений с Кремлем, что властям РФ очень не нравится.

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