Потери российских танков в Украине бьют новые рекорды 1.07.2025, 18:18

1,258

Кремль потерял более 1100 боевых машин.

С начала полномасштабной войны в Украине российская армия понесла значительные потери в бронетехнике. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина уничтожила более 1100 российских танков и свыше 2500 бронемашин. Хотя подтвердить точные цифры трудно, потери подтверждаются многочисленными видео и данными от независимых аналитиков, пишет National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно пострадали современные российские танки, включая Т-90 — основной боевой танк армии РФ. Несмотря на современные системы защиты, включая динамическую броню и глушители ракет, Т-90 оказался уязвим к западным противотанковым системам.

Серьезные потери понесли и более старые машины, такие как Т-72, состоящие на вооружении с 1970-х годов. Даже их модернизированные версии, включая Т-72Б3, не выдерживают современных угроз, включая дроны-камикадзе.

Не лучше обстоят дела с Т-80 — первым серийным танком с газотурбинным двигателем. Несмотря на высокую скорость и дополнительную броню, он слишком уязвим.

Хотя Москва не публикует официальные данные, независимые источники и документальные свидетельства подтверждают: российская армия понесла беспрецедентные потери.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com