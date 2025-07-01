Потери российских танков в Украине бьют новые рекорды
- 1.07.2025, 18:18
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Кремль потерял более 1100 боевых машин.
С начала полномасштабной войны в Украине российская армия понесла значительные потери в бронетехнике. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина уничтожила более 1100 российских танков и свыше 2500 бронемашин. Хотя подтвердить точные цифры трудно, потери подтверждаются многочисленными видео и данными от независимых аналитиков, пишет National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Особенно пострадали современные российские танки, включая Т-90 — основной боевой танк армии РФ. Несмотря на современные системы защиты, включая динамическую броню и глушители ракет, Т-90 оказался уязвим к западным противотанковым системам.
Серьезные потери понесли и более старые машины, такие как Т-72, состоящие на вооружении с 1970-х годов. Даже их модернизированные версии, включая Т-72Б3, не выдерживают современных угроз, включая дроны-камикадзе.
Не лучше обстоят дела с Т-80 — первым серийным танком с газотурбинным двигателем. Несмотря на высокую скорость и дополнительную броню, он слишком уязвим.
Хотя Москва не публикует официальные данные, независимые источники и документальные свидетельства подтверждают: российская армия понесла беспрецедентные потери.