Странам Персидского залива не терпится инвестировать в Сирию 1.07.2025, 18:44

Восстановление страны обойдется в 250–400 миллиардов долларов.

Решение президента США Дональда Трампа приостановить американские санкции против Сирии открывает путь для остро необходимых инвестиций в разрушенную войной страну. Этим готовы воспользоваться страны Персидского залива, которые видят в этом новую возможность расширить свое влияние на Ближнем Востоке, пишут «Детали».

Свергнутый диктатор Сирии Башар Асад долгое время находился под влиянием Ирана, традиционного регионального соперника стран Персидского залива. После того, как коалиция повстанцев неожиданно свергла его в декабре, именно чиновники и бизнесмены из стран Персидского залива первыми выступили, чтобы помочь Сирии начать восстановление.

Когда президент Трамп объявил в мае — во время государственного визита в Саудовскую Аравию — что он приостановит американские санкции в отношении Сирии, это дало как стимул, так и гарантию инвесторам сделать еще больше.

Сирия, которую теперь возглавляет бывший боевик, ставший президентом, Ахмед аш-Шара, находится на «переломном этапе», как и весь Ближний Восток, заявил в мае министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан.

«Мы переживаем невероятно трудное и опасное время в регионе — но, тем не менее, мы также переживаем время, которое предлагает невероятные возможности, — добавил он. — Если мы сейчас все сможем объединиться, чтобы поддержать сирийский народ и сирийское правительство в том, чтобы они действительно взяли на себя ответственность и построили процветающую, стабильную, безопасную Сирию, это повлияет на весь регион».

На момент падения Асада более 90% сирийцев жили за чертой бедности. Ожидается, что восстановление страны обойдется в 250–400 миллиардов долларов.

Ранее Катар и Саудовская Аравия погасили долг Сирии перед Всемирным банком в размере 15,5 миллиона долларов, что дает стране право на гранты для финансирования восстановления после разрушительной гражданской войны, которая длилась почти 14 лет.

DP World, глобальный портовый оператор, принадлежащий эмирату Дубай в Персидском заливе, сделал одну из первых инвестиций, подписав меморандум о взаимопонимании на сумму 800 млн долларов с сирийским правительством для развития стратегически значимого средиземноморского порта Тартус, где располагалась российская военно-морская база.

В конце мая Сирия подписала соглашение о выработке электроэнергии на сумму 7 миллиардов долларов с консорциумом под руководством Катара.

Сирия при прошлом режиме Башара Асада была ключевым элементом так называемой «оси сопротивления» Ирана, угрожающей не только Израилю и интересам США в регионе, но и странам Персидского залива. Теперь они рассматривают недавнее ослабление Ирана как возможность расширить свою собственную конкурирующую модель для региона — модель, ориентированную на экономическое развитие.

Нормализация отношений Сирии с Израилем также вписывается в это видение. ОАЭ и Бахрейн были первыми участниками «соглашений Авраама» в 2020 году, Саудовская Аравия, по сообщениям, была на пороге подписания соглашений с Израилем незадолго до 7 октября 2023 года. Президент США Дональд Трамп видит продвижение «соглашений Авраама» одним из своих главных внешнеполитических достижений как в первую каденцию, так и – потенциально – во вторую.

Но одним из самых удивительных аспектов этих процессов является тот факт, что успех проекта зиждется на такой маловероятной фигуре, как Ахмед аш-Шараа, пишет The New York Times.

Родившийся в Саудовской Аравии и проведший там свое детство, аш-Шараа стал джихадистом и когда-то был связан с «Аль-Каидой». В первые годы сирийского восстания против Башара Асада Саудовская Аравия финансировала и вооружала некоторых повстанцев, но фракцию аш-Шараа она классифицировала как террористическую группу.

Теперь аш-Шара превратился из исламистского повстанца в прагматичного политика в костюме. «Дело уже не в идеологии, — сказал аш-Шара в интервью The Jewish Journal в мае. — Дело в том, чтобы дать людям причину остаться, причину жить — и причину верить».

Саудовская Аравия претерпела не менее драматические изменения, превратившись из ультраконсервативного исламского государства, определяемого религиозными ограничениями, в страну, которая теперь принимает Instagram-знаменитостей в бикини, обхаживает американских инвесторов-миллиардеров и проводит рейвы в пустыне.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, фактический правитель королевства и также прагматик, рассчитывает на то, что аш-Шара разделяет его мировоззрение. Объединенные Арабские Эмираты, похоже, делают аналогичную ставку.

Халаф Аль Хабтур, эмиратский миллиардер, особенно громко призывал к инвестициям в Сирию.

«Сирия, несмотря на все свои раны, доказывает, что она по-прежнему является страной жизни, работы и амбиций, — недавно написал Аль Хабтур в социальных сетях. — Тем, кто поддерживает это возрождение: инвестируйте в умы Сирии, в ее энергию и в ее благородных людей, которые не знают поражений».

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